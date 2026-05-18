Inter festa indimenticabile tra le strade di Milano | da San Siro al Duomo ecco come si è celebrato il doblete nerazzurro!
Dopo la vittoria nel campionato, i tifosi dell'Inter si sono radunati nelle strade di Milano per festeggiare. La celebrazione è partita dallo stadio di San Siro e si è protratta fino al Duomo, attraversando diversi quartieri della città. I presenti hanno intonato cori, sventolato bandiere e condiviso momenti di allegria nel centro urbano. La giornata si è conclusa con un corteo che ha coinvolto numerosi sostenitori, testimoniando l’entusiasmo per il doppio traguardo raggiunto dalla squadra.
di Paolo Moramarco Doblete Inter, festa indimenticabile tra le strade di Milano: da San Siro al Duomo, ecco come si è celebrata la stagione nerazzurra!. Milano è stata teatro di una festa infinita per celebrare il doblete dell’Inter. Un corteo partito da San Siro e arrivato fino al Duomo ha visto la partecipazione di circa 400mila tifosi nerazzurri secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra cori, fuochi d’artificio e striscioni dedicati ai protagonisti della stagione. L’autobus scoperto dell’Inter è giunto al Duomo alle 23.30, accolto da una folla entusiasta che ha accompagnato il viaggio con arrampicate, applausi e cori incessanti guidati, quasi da ultras improvvisati, di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com
CHI NON SALTA... | LAUTARO e DIMARCO show in PIAZZA DUOMO | SCUDETTO INTER
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