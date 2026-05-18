Inter festa indimenticabile tra le strade di Milano | da San Siro al Duomo ecco come si è celebrato il doblete nerazzurro!

Dopo la vittoria nel campionato, i tifosi dell'Inter si sono radunati nelle strade di Milano per festeggiare. La celebrazione è partita dallo stadio di San Siro e si è protratta fino al Duomo, attraversando diversi quartieri della città. I presenti hanno intonato cori, sventolato bandiere e condiviso momenti di allegria nel centro urbano. La giornata si è conclusa con un corteo che ha coinvolto numerosi sostenitori, testimoniando l’entusiasmo per il doppio traguardo raggiunto dalla squadra.

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di Paolo Moramarco Doblete Inter, festa indimenticabile tra le strade di Milano: da San Siro al Duomo, ecco come si è celebrata la stagione nerazzurra!. Milano è stata teatro di una festa infinita per celebrare il doblete dell’Inter. Un corteo partito da San Siro e arrivato fino al Duomo ha visto la partecipazione di circa 400mila tifosi nerazzurri secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra cori, fuochi d’artificio e striscioni dedicati ai protagonisti della stagione. L’autobus scoperto dell’Inter è giunto al Duomo alle 23.30, accolto da una folla entusiasta che ha accompagnato il viaggio con arrampicate, applausi e cori incessanti guidati, quasi da ultras improvvisati, di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, festa indimenticabile tra le strade di Milano: da San Siro al Duomo, ecco come si è celebrato il doblete nerazzurro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHI NON SALTA... | LAUTARO e DIMARCO show in PIAZZA DUOMO | SCUDETTO INTER Sullo stesso argomento Scudetto Inter, ecco il programma per la festa nerazzurra: da San Siro fino al Duomo. Tutti i dettagli e le tappedi Redazione Inter News 24Scudetto Inter, il programma della storica giornata nerazzurra tra lo show per i tifosi e l’evento privato all’Arena Quella... Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-VeronaDopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’Inter si prepara a celebrare ufficialmente il... Festa Inter, pullman parte da San Siro tra due ali di folla- MILANO, 17 MAG - È partito con circa un'ora di ritardo sul programma iniziale, il pullman scoperto dell'Inter, che ora festeggerà la doppietta nerazzurra scudetto-Coppa Italia per le vie di Milano. tuttosport.com Festa Inter, la diretta: la squadra è sulla balconata, notte di festa in piazza Duomo tra cori e fuochi d’artificioI nerazzurri celebrano la vittoria del ventunesimo scudetto e della Coppa Italia prima e dopo la partita contro il Verona in programma alle 15. Dalle 18.30 il pullman scoperto che arriverà in Duomo al ... ilgiorno.it