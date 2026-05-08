Inter festa scudetto | parata da San Siro al Duomo dopo Inter-Verona

Dopo aver vinto il match contro il Parma con un punteggio di 2-0 a San Siro, l’Inter ha conquistato ufficialmente il suo ventunesimo scudetto. La squadra si prepara a festeggiare il titolo con una parata che partirà dallo stadio e proseguirà fino al Duomo, dove i tifosi sono invitati a partecipare alla celebrazione. La vittoria è stata annunciata e celebrata con entusiasmo tra i sostenitori del club.

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Dopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’ Inter si prepara a celebrare ufficialmente il titolo davanti ai propri tifosi. I festeggiamenti sono previsti in occasione di Inter-Verona, ultima gara casalinga della stagione in programma il 17 maggio. La sfida contro i Gialloblù, anche se la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato l’orario, dovrebbe disputarsi di domenica alle 15 per motivi di ordine pubblico. In programma anche un pre-show dedicato ai tifosi presenti allo stadio, animato da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. Al termine dell’incontro andrà in scena la cerimonia di premiazione: i giocatori nerazzurri sfileranno uno alla volta verso il centro del campo, dove capitan Lautaro alzerà il ventunesimo scudetto della storia interista.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, festa scudetto: parata da San Siro al Duomo dopo Inter-Verona San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate Leggi anche: Inter campione d’Italia, da San Siro al Duomo la notte di festa dei tifosi Inter, il piano festa tra San Siro e piazza Duomo. L'ultimo scudetto in casa? 37 anni fa contro Maradona“Salta Trapattoni, come morso da una tarantola!” racconta in una appassionata telecronaca Rai da bordo campo Bruno Pizzul. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da San Siro al Duomo: l'Inter prepara la parata scudetto di domenica 17 maggio: prime indiscrezioni; Festa Scudetto Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è la data della parata in bus scoperto a Milano; Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Scudetto, San Siro prepara la festa e l'Inter i premi: ecco quanto prenderanno i calciatori. Scudetto Inter, tutte le info sul bus scoperto: data, percorso e orario di arrivo Piazza DuomoL'Inter è pronta a festeggiare la vittoria dello scudetto sul bus scoperto: tutti i dettagli su data, orario e tragitto del pullman ... spaziointer.it Festa scudetto Inter, quando sarà: data, orario e il nuovo tragitto del pullman scopertoFesta scudetto Inter: data, orario e nuovo percorso del pullman scoperto per celebrare il 21° titolo nerazzurro. funweek.it Caso arbitri, #Schenone (addetto arbitri #Inter) sentito dai pm da più di due ore Secondo l’ipotesi della Procura, ci sarebbe stato anche lui nell'incontro a San Siro il 2 aprile 2025. Oggi non c'era una riga su Corsera e Gazzetta I dettagli: https://www.ilnapolista.it facebook #Rossoneri a difendere la 3a piazza, #nerazzurri a strappare un pass per le Coppe Europee ma attenzione: la #Dea a San Siro contro il Diavolo è imbattuta da 9 delle ultime 11 trasferte. Chi spezzerà l'equilibrio dell'andata x.com