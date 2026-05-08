Inter festa scudetto | parata da San Siro al Duomo dopo Inter-Verona

Da forzainter.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il match contro il Parma con un punteggio di 2-0 a San Siro, l’Inter ha conquistato ufficialmente il suo ventunesimo scudetto. La squadra si prepara a festeggiare il titolo con una parata che partirà dallo stadio e proseguirà fino al Duomo, dove i tifosi sono invitati a partecipare alla celebrazione. La vittoria è stata annunciata e celebrata con entusiasmo tra i sostenitori del club.

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Dopo aver conquistato matematicamente il ventunesimo scudetto battendo il Parma per 2-0 a San Siro, l’ Inter si prepara a celebrare ufficialmente il titolo davanti ai propri tifosi. I festeggiamenti sono previsti in occasione di Inter-Verona, ultima gara casalinga della stagione in programma il 17 maggio. La sfida contro i Gialloblù, anche se la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato l’orario, dovrebbe disputarsi di domenica alle 15 per motivi di ordine pubblico. In programma anche un pre-show dedicato ai tifosi presenti allo stadio, animato da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno. Al termine dell’incontro andrà in scena la cerimonia di premiazione: i giocatori nerazzurri sfileranno uno alla volta verso il centro del campo, dove capitan Lautaro alzerà il ventunesimo scudetto della storia interista.🔗 Leggi su Forzainter.eu

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