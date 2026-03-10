L' intelligenza artificiale obbligatoria per superare l' esame succede all' Università di Pisa

All'Università di Pisa, è stato introdotto l'uso obbligatorio dell'intelligenza artificiale per superare alcuni esami. Gli studenti devono utilizzare questa tecnologia come parte del percorso di verifica delle competenze, e non come un aiuto opzionale. La novità riguarda specificamente quei corsi in cui l’intelligenza artificiale diventa un requisito imprescindibile per completare la prova.

Il corso di Advanced Programming è una delle prime esperienze di questo tipo nel panorama universitario italiano, il focus su lettura critica del codice, verifica degli output e nuove competenze per il lavoro che cambia Quando l'intelligenza artificiale non è una scorciatoia per non studiare, ma un obbligo per superare l’esame. Succede all'Università di Pisa, nel corso di Advanced Programming della laurea magistrale in Computer Science del Dipartimento di Informatica, dove l'AI è stata integrata nel percorso formativo, ribaltando l’idea diffusa che sia uno strumento da limitare o da tenere ai margini dell’aula. Si tratta di una delle prime esperienze di questo tipo nel panorama universitario italiano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

