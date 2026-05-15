Intelligence IA e sicurezza nazionale Le sfide all’orizzonte secondo Rizzi

Un esperto ha recentemente commentato il ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza nazionale, sottolineando che questa tecnologia rappresenta più una trasformazione da gestire che un semplice obiettivo da raggiungere. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere l’uomo al centro delle decisioni, evitando che lo sviluppo di sistemi automatizzati prenda il sopravvento. Le sfide future riguardano l’equilibrio tra innovazione e controllo, in un contesto in cui le applicazioni dell’IA stanno rapidamente evolvendo.

L’intelligenza artificiale non è un orizzonte da subire, ma una trasformazione da governare. Con una bussola precisa, che vede l’uomo restare al centro. È il messaggio affidato dal direttore generale del Dis, il prefetto Vittorio Rizzi, alla lectio magistralis tenuta all’Università degli Studi di Teramo, dal titolo “Human + Machine: sfide, opportunità e minacce”. Nella Sala delle Lauree del Polo Spaventa, davanti a studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, Rizzi ha scelto di partire da un assunto fondamentale: la sicurezza nazionale non è più materia confinata nei perimetri riservati dello Stato. È una questione che attraversa la società, l’università, il mondo della ricerca e la formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Quantum Computing & Next-Gen Chips — The Future of US Tech 2026

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