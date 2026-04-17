La fotografa messicana Citlali Fabián è Photographer of the Year 2026 premiati con lei anche i tre vincitori delle categorie Open Student e Youth

La fotografa messicana Citlali Fabián è stata nominata “Photographer of the Year 2026” ai Sony World Photography Awards. La sua serie intitolata “Stories of my Sisters” ha ottenuto il premio principale. Fabián, appartenente alla comunità indigena Yalalteca in Messico, vive attualmente a Londra. Oltre a lei, sono stati premiati anche i vincitori nelle categorie Open, Student e Youth.

S i chiama “Stories of my Sisters” la serie con cui Citlali Fabián, artista della comunità indigena Yalalteca in Messico, attualmente residente a Londra, ha trionfato nell’edizione 2026 dei Sony World Photography Awards. Exposed Torino Photo Festival, una festa della fotografia X Fabián è stata selezionata tra i 10 vincitori del concorso Professional, insieme ai finalisti che si sono classificati al secondo e terzo posto in ciascuna categoria. Nell’arco della serata di premiazioni sono stati decretati anche i vincitori assoluti dei concorsi Open, Student e Youth. Il vincitore del premio Outstanding Contribution to Photography di quest’ anno è andato al fotografo Joel Meyerowitz.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La fotografa messicana Citlali Fabián è "Photographer of the Year 2026", premiati con lei anche i tre vincitori delle categorie Open, Student e Youth Notizie correlate Sony World Photography Awards 2026: vincono “le sorelle” di Citlali FabiánSi chiama “Stories of my Sisters” la serie con cui Citlali Fabián, artista della comunità indigena Yalalteca in Messico, attualmente residente a... Leggi anche: Premiati gli scatti di Silvia Roli. È lei la fotografa dell’anno