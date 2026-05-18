Insulto sessista alla consigliera Argiroffi donna di tutti Dario Chinnici si difende | replica a La Vardera
Nel municipio di Palermo si è verificata una discussione tra consiglieri, con un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. Durante una seduta, un consigliere ha rivolto un insulto sessista a una collega, chiamandola “donna di tutti”. La consigliera ha reagito pubblicamente, mentre l'autore dell’insulto ha risposto a una replica di un collega giornalista. La vicenda ha provocato reazioni e ha portato a un confronto pubblico tra le parti coinvolte.
Hanno sollevato un polverone le parole di uno dei consiglieri comunali di Palermo nel corso di una conferenza dei capigruppo. Dario Chinnici ha apostrofato la collega Giulia Argiroffi come “donna di tutti”, e l’insulto suona sessista, seppur il consigliere vi abbia aggiunto “politicamente”. A difendere Arginoffi anche il leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. L’insulto contro Giulia Argiroffi Un video estrapolato dalla riunione dei capigruppi del Comune di Palermo è ben presto finito sulla stampa locale e non perché il tema trattato fosse rilevante per la comunità. A destare l’attenzione sono state le parole che, nel corso di un’animata discussione, il consigliere Dario Chinnici ha rivolto a una collega. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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