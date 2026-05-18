Insulto sessista alla consigliera Argiroffi donna di tutti Dario Chinnici si difende | replica a La Vardera

Nel municipio di Palermo si è verificata una discussione tra consiglieri, con un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. Durante una seduta, un consigliere ha rivolto un insulto sessista a una collega, chiamandola “donna di tutti”. La consigliera ha reagito pubblicamente, mentre l'autore dell’insulto ha risposto a una replica di un collega giornalista. La vicenda ha provocato reazioni e ha portato a un confronto pubblico tra le parti coinvolte.

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