Insulti omofobi al sindaco Di Pippa | condannato Gugliotti

Dopo un procedimento giudiziario durato diverso tempo, un uomo è stato condannato per aver rivolto insulti omofobi al sindaco di Castellaneta. La causa legale si è conclusa con una sentenza definitiva, che conferma la condanna dell’imputato. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto politico e giudiziario locale, coinvolgendo le figure di primo piano nel Comune.

La condanna arriva al termine di un lungo contenzioso e segna un punto fermo nella vicenda politica e giudiziaria che ha contrapposto l’attuale sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, al suo predecessore Giovanni Gugliotti. Il Tribunale di Taranto ha riconosciuto la responsabilità dell’ex primo cittadino per alcune espressioni offensive rivolte all’allora consigliere comunale, disponendo un risarcimento di 5mila euro per danni non patrimoniali, oltre a una sanzione pecuniaria di mille euro e al pagamento delle spese legali. Il giudice ha inoltre ordinato la pubblicazione della sentenza, ritenuta necessaria «in considerazione della natura dell’illecito accertato e delle ricadute che lo stesso ha prodotto sulla sfera reputazionale del danneggiato», sia su una testata locale sia sul profilo social dello stesso Gugliotti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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