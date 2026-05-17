Prof di religione arrestato per violenza sessuale | sette minori tra le presunte vittime

Un docente di religione di 36 anni è stato fermato a Padova con l’accusa di aver compiuto atti di violenza sessuale aggravata su sette minori, tra ragazzi e ragazze. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri dopo un’indagine che ha portato alla luce presunti comportamenti illeciti da parte dell’uomo, che insegnava in una scuola della zona. La vicenda è ora al centro delle indagini, mentre le autorità stanno ascoltando le presunte vittime e raccogliendo prove.

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Un professore di religione di 36 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sette ragazzi e ragazze minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2017 e il marzo del 2026, in contesti scolastici, parrocchiali e durante attività educative extrascolastiche. L’uomo, Francesco Saviane, ex docente all’Istituto Barbarigo di Padova, si trova ora agli arresti domiciliari in una canonica dell’hinterland padovano. In passato aveva anche svolto il ruolo di animatore in alcune parrocchie del territorio e collaborato con una realtà sportiva locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prof di religione arrestato per violenza sessuale: sette minori tra le presunte vittime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 50,000 Witnesses: End of Nazi Traitor Who Did Not Escape: Pfitzner Sullo stesso argomento Professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»PADOVA - Francesco Saviane ha 36 anni ed è stato docente di religione all’Istituto Barbarigo di Padova. Padova, professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»Un professore di religione, Francesco Saviane, è stato arrestato dalla polizia di Padova con l’accusa di aver abusato di sette ragazzi, tutti... Prof di religione arrestato per violenza sessualeGli episodi contestati riguardano sette ragazzi, all'epoca dei fatti tutti minorenni, che l'uomo seguiva nel suo ruolo di educatore ... polesine24.it Francesco Saviane, il prof di religione del Barbarigo arrestato per violenza sessuale: Ha abusato di 7 minorenniPADOVA - Francesco Saviane ha 36 anni ed è stato docente di religione all’Istituto Barbarigo di Padova. Ma anche animatore in alcune parrocchie del Piovese e dell’Alta ... ilgazzettino.it Madre si getta dal terzo piano con in braccio i figli: tre morti e una ferita reddit