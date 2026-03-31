inps il numero degli ispettori crolla nonostante le promesse del governo meno verifiche su lavoro irregolare e recupero di contributi

Il numero degli ispettori dell'Inps è diminuito significativamente negli ultimi mesi, nonostante le promesse del governo di rafforzare il personale. Questo calo ha portato a una riduzione delle verifiche sul lavoro irregolare e sul recupero di contributi. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’istituto ha criticato pubblicamente i ritardi nel sblocco delle assunzioni, che risalgono a due anni fa.

Crolla il numero di ispettori Inps e il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’Istituto accusa il governo di aver sbloccato con grosso ritardo le assunzioni previste ben due anni fa. Meno controlli, quindi meno possibilità di recuperare contributi evasi dalle aziende. Ma non è tutto, l’organo presieduto dal sindacalista Roberto Ghiselli ha segnalato una serie di altri problemi irrisolti nell’Inps: la carenza generale di personale, non solo ispettivo, poi i tempi troppo lenti di liquidazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici, sebbene in miglioramento, e poi i crediti inesigibili, per i quali viene suggerita una nuova regolamentazione, per evitare che falsino il patrimonio dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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