Fotovoltaico e contributi agricoli respinto il ricorso delle aziende | niente agevolazioni

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da due aziende che avevano richiesto di essere classificate come agricole, nonostante la loro attività principale fosse la produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici. Le aziende avevano cercato di ottenere agevolazioni legate ai contributi agricoli, ma la richiesta è stata rigettata. La decisione conferma che, in questo caso, la produzione di energia da fonti rinnovabili non permette di usufruire delle agevolazioni riservate al settore agricolo.

La corte di cassazione ha respinto il ricorso di due aziende che chiedevano di essere considerate agricole anche se la loro attività principale era la produzione di energia da impianti fotovoltaici. In questo modo avrebbero potuto mantenere le agevolazioni e i contributi ridotti previsti per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Capannori per l’ambiente. Agevolazioni alle aziende che installano fotovoltaicoAgevolazioni per le aziende locali che realizzano impianto fotovoltaici superiore ad un megawatt, destinati principalmente all’autoconsumo. Respinto il ricorso sulle elezioni regionali di Toscana Rossa: niente seggio per BunduMa l'ex candidata governatrice non si arrende: "Non è stato dichiarato inammissibile, porteremo la questione a livelli superiori" FIRENZE – Niente... Temi più discussi: D.M. Agrivoltaico 2025: incentivi previsti e scadenze; Comunità Energetiche Rinnovabili CER – incentivi e agevolazioni; Bandi Invitalia 2026: la guida completa per trovare il finanziamento giusto; Agrisolare, 800 milioni in più per le imprese agricole: cresce del 47,7% la capacità solare installata. Bando Ismea 2026, contributi all’80% a fondo perduto per trattori agricoliAl via il Bando Ismea 2026 per la sicurezza agricola, fondi per comprare i trattori: come richiedere il contributo dell’80% ... quifinanza.it Fotovoltaico agricolo, la UE autorizza gli incentiviDalla Commissione Europea è arrivato nei giorni scorsi il via libera all’aumento degli incentivi pubblici a favore del fotovoltaico agricolo in Italia, consentendo l’aumento delle risorse pari a 785 ... pmi.it Buongiorno. C'è qualcuno che vende un impianto fotovoltaico 6kw con accumulo preferibilmente zucchetti. Grazie - facebook.com facebook Corsa ai campi per il fotovoltaico il prezzo all’ettaro si moltiplica “Vita dura per gli agricoltori” x.com