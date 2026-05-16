Matera cantiere allo stadio | partono i lavori per la Curva Sud

A Matera sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio, con l'inizio delle operazioni di consolidamento delle nuove fondazioni nella Curva Sud. La fase di intervento prevede lavori che dureranno diverse settimane e coinvolgono l’area destinata ai tifosi della squadra locale. Non sono state fornite date precise sui tempi di completamento, né indicazioni sui possibili periodi di riapertura degli spalti per i supporter. Restano quindi da attendere aggiornamenti ufficiali sullo svolgimento dei lavori e sulla riqualificazione dell’intera struttura.

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? Domande chiave Come influenzeranno le nuove fondazioni sulla sicurezza della Curva Sud?. Quando potranno i tifosi della Matera 1933 tornare a occupare gli spalti?. Chi garantirà il rispetto dei tempi tecnici previsti dal cronoprogramma?. Quali impatti avrà il completamento del cantiere sul tifo locale?.? In Breve Assessore Paterino monitora l'avvio delle operazioni presso lo stadio Franco Salerno.. L'intervento serve a riaccogliere i tifosi della Matera 1933 nel settore.. Michele Capolupo documenta l'inizio della fase operativa con immagini del cantiere.. Lavori su pali mirano a completare la struttura per la comunità sportiva.. Venerdì 15 maggio 2026, nella mattinata dedicata ai cantieri dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera, sono partiti i lavori per la realizzazione delle fondazioni su pali della Curva Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, cantiere allo stadio: partono i lavori per la Curva Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 26 GENNAIO 2026 - MATERA - STADIO: RIPRESI I LAVORI. ATTESA PER IL PROGETTO Sullo stesso argomento Milan, Curva Sud rossonera fuori allo stadio in attesa di Furlani | PMIl Milan perde ancora: stavolta 2-3 contro l'Atalanta con due gol negli ultimi minuti in un minino di reazione. Lavori Stadio Maradona, Cosenza: “Per aprire il terzo anello cantiere tra Curva B e Distinti dall’estate”I lavori per riaprire il terzo anello dello stadio Maradona partiranno in estate. Al via i lavori di demolizione della Curva Sud dello stadio di MateraDopo la gradinata e la curva nord, sono cominciate questa mattina anche le operazioni di abbattimento della curva sud dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera. L'intervento rientra nel ... ansa.it Attesa Curva Sud. Al cantiere dello stadio si gettano le fondazioni:: Adesso decolliamoNuova Curva Sud. Ci siamo. E’ proprio il caso di dirlo. Entra nel vivo, infatti, uno tra i cantieri più importanti avviati dalla giunta Fioravanti. Dopo anni di attese e promesse, il settore più ... ilrestodelcarlino.it