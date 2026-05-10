Docente responsabile dello studente anche se in bagno | Ubiqui come Gesù e Padre Pino è contro le leggi della fisica non bastano 4mila euro al mese

Un approfondimento pubblicato da Orizzonte Scuola ha riacceso il dibattito sulla presenza del docente responsabile degli studenti anche durante le pause o uscite dalla classe. Nel testo si cita un docente che paragona la propria vigilanza a quella di figure religiose e afferma che la responsabilità si estende ovunque, anche in bagno. Inoltre, viene sottolineato come il ruolo richieda una presenza continua, indipendentemente da quanto previsto dal contratto o dalle leggi in vigore.

Fa discutere l’approfondimento pubblicato da Orizzonte Scuola sul tema della vigilanza degli studenti durante le uscite dalla classe. Secondo quanto riportato, la responsabilità principale resterebbe sempre in capo al docente anche quando l’alunno si reca in bagno, mentre il collaboratore scolastico avrebbe soltanto una funzione di supporto. Una ricostruzione che ha provocato un’ondata di commenti ironici, esasperati e polemici da parte di molti insegnanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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