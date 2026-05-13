Trasformare il dolore in riflessione civile dopo la morte dello studente in gita la scuola ripensi i viaggi d’istruzione L’appello del CNDDU

Il CNDDU ha commentato la tragica morte di uno studente avvenuta in un albergo durante un viaggio d’istruzione. L’organizzazione ha chiesto alla scuola di riconsiderare i protocolli relativi ai viaggi di istruzione, invitando a riflettere sulla sicurezza degli studenti in queste occasioni. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di attenzione, dopo che lo studente è caduto dal balcone durante la gita.

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