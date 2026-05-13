Trasformare il dolore in riflessione civile dopo la morte dello studente in gita la scuola ripensi i viaggi d’istruzione L’appello del CNDDU
Il CNDDU ha commentato la tragica morte di uno studente avvenuta in un albergo durante un viaggio d’istruzione. L’organizzazione ha chiesto alla scuola di riconsiderare i protocolli relativi ai viaggi di istruzione, invitando a riflettere sulla sicurezza degli studenti in queste occasioni. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di attenzione, dopo che lo studente è caduto dal balcone durante la gita.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sulla morte dello studente di Monopoli, caduto dal balcone dell’albergo durante il viaggio d’istruzione. L’associazione invita a trasformare il dolore in riflessione civile e avanza proposte concrete su sicurezza, formazione e tutele per gli accompagnatori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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