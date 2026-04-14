Atp Barcellona allarme Alcaraz per infortunio | cosa cambia per Sinner

Durante il torneo di Barcellona, Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo, ma si è presentato con un infortunio che ha preoccupato gli appassionati. La sua condizione ha portato a un importante cambiamento nel torneo, lasciando il campo libero a altri giocatori. Novak Sinner, invece, ha assistito alle gare senza poter partecipare, in attesa di eventuali aggiornamenti sulle condizioni del suo avversario.

Abbiamo ancora negli occhi lo splendido successo di Jannik Sinner a Montecarlo che gli ha permesso di tornare primo al mondo, e dopo le ottime prestazioni e le vittorie sul cemento americano. Carlos Alcaraz, però, non si dà per vinto e torna subito a dare battaglia. Infatti, l’iberico aveva già in programma di essere in campo nell’ATP di Barcellona e ha onorato l’impegno, anche per una questione di ranking. Infatti, se dovesse portare a casa i punti pesanti dalla vittoria in Catalogna, tornerebbe subito primo al mondo, visto che il distacco dall’italiano è ancora esiguo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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