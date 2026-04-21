Allarme Alcaraz infortunio serio al polso | cosa filtra per il Roland Garros

Carlos Alcaraz si è infortunato al polso, generando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori in vista del Roland Garros. Le sue condizioni attuali sono al centro di attenzione, con aggiornamenti che indicano un infortunio serio. La sua partecipazione al torneo sarà decisa nelle prossime settimane, mentre si attendono notizie ufficiali sul suo ritorno in campo.

Le condizioni di Carlos Alcaraz lasciano tutti in apprensione in vista del prossimo Roland Garros: come sta davvero e quando torna Il futuro è adesso per Carlos Alcaraz. Le ultime settimane sono state terribili per il numero 2 al mondo. Nel giro di pochi giorni, ha perso la finale di Monte Carlo contro Jannik Sinner e anche il primo posto del ranking ATP, un’eventualità a cui era pronto da tempo, visti tutti i punti che avrebbe dovuto difendere a primavera. Il problema più serio, però, è rappresentato dalle condizioni fisiche dell’iberico. A Barcellona, infatti, ha dovuto dare forfait per un infortunio al polso che sembra piuttosto serio e lo costringerà a diverse settimane di stop.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Alcaraz, infortunio preoccupa: “Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros”(Adnkronos) – Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo...

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Spero ci sia al Roland Garros. Voglio vincere contro i migliori”Le parole di Sinner sui problemi fisici di Alcaraz testimoniano il grande rispetto che ha verso l'avversario.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros; Alcaraz, allarme infortunio: a rischio Roma e Parigi (Roland-Garros). Come sta e come può cambiare il ranking (Sinner ha un vantaggio); Alcaraz, in Spagna è partito l'allarme: nessuno sa quanto è grave l'infortunio. Roma e Roland Garros a rischio; Infortunio Alcaraz: cosa cambia per Sinner, gli effetti sul ranking e l’errore ripetuto da Carlos.

Alcaraz, in Spagna è partito l'allarme: nessuno sa quanto è grave l'infortunio. Roma e Roland Garros a rischioIn Spagna è scattato l’allarme per Alcaraz. L’annuncio del numero due al mondo del forfait al Masters 1000 di Madrid per un infortunio al polso destro preoccupa non poco i suoi fan, perché ad essere a ... msn.com

Alcaraz, infortunio preoccupa: Potrebbe saltare Internazionali e Roland GarrosCarlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e pot ... adnkronos.com

Alcaraz, infortunio e allarme: salta Madrid, Roma quasi impossibile e Roland Garros a rischio facebook

Allarme Alcaraz: polso immobilizzato, cresce la paura per Roma e Roland Garros x.com