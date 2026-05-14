Aviaria il salto dai gatti all' uomo | scatta l' allerta per il latte crudo Cosa sta succedendo

È stata segnalata negli Stati Uniti la prima infezione umana da virus influenzale aviario H5N1 che si è trasmessa da un gatto domestico. La scoperta riguarda un singolo caso, con il virus che ha originato dall'animale e si è trasmesso a una persona. L'attenzione si concentra ora sulla possibilità di ulteriori trasmissioni e sui rischi legati al consumo di latte crudo, considerato potenziale veicolo di diffusione. La notizia ha generato preoccupazioni nel settore sanitario e tra i consumatori.

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