Aviaria il salto dai gatti all' uomo | scatta l' allerta per il latte crudo Cosa sta succedendo
È stata segnalata negli Stati Uniti la prima infezione umana da virus influenzale aviario H5N1 che si è trasmessa da un gatto domestico. La scoperta riguarda un singolo caso, con il virus che ha originato dall'animale e si è trasmesso a una persona. L'attenzione si concentra ora sulla possibilità di ulteriori trasmissioni e sui rischi legati al consumo di latte crudo, considerato potenziale veicolo di diffusione. La notizia ha generato preoccupazioni nel settore sanitario e tra i consumatori.
Negli Stati Uniti è stato scoperto il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo. Il salto di specie di un virus, che gli scienziati chiamano "spillover", è stato documentato su un felino che si era ammalato dopo aver consumato prodotti di. 🔗 Leggi su Today.it
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