Influenza aviaria trasmessa da un gatto domestico a un uomo | scoperto il primo caso

È stato annunciato il primo caso documentato di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano negli Stati Uniti. L'evento è stato confermato dalle autorità sanitarie e rappresenta una novità nel monitoraggio della diffusione del virus. Finora, i casi di trasmissione tra animali e persone erano limitati ad altri contesti, ma questa situazione evidenzia il potenziale rischio di contagio attraverso animali domestici. La persona coinvolta si trova sotto osservazione medica.

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