Influenza aviaria trasmessa da un gatto domestico a un uomo | scoperto il primo caso
È stato annunciato il primo caso documentato di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano negli Stati Uniti. L'evento è stato confermato dalle autorità sanitarie e rappresenta una novità nel monitoraggio della diffusione del virus. Finora, i casi di trasmissione tra animali e persone erano limitati ad altri contesti, ma questa situazione evidenzia il potenziale rischio di contagio attraverso animali domestici. La persona coinvolta si trova sotto osservazione medica.
Negli Stati Uniti è stato scoperto il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo. Il salto di specie di un virus, che gli scienziati chiamano "spillover", è stato documentato su un felino che si era ammalato dopo aver consumato prodotti di. 🔗 Leggi su Today.it
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?? I CDC hanno pubblicato uno studio che documenta per la prima volta una possibile trasmissione dell'influenza aviaria A(H5N1) da un gatto domestico a un essere umano. Fino ad ora, questa evenienza non era mai stata dimostrata. Ora lo scenario cambi x.com
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