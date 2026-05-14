Influenza aviaria trasmessa da un gatto domestico a un uomo | scoperto il primo caso

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il primo caso documentato di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano negli Stati Uniti. L'evento è stato confermato dalle autorità sanitarie e rappresenta una novità nel monitoraggio della diffusione del virus. Finora, i casi di trasmissione tra animali e persone erano limitati ad altri contesti, ma questa situazione evidenzia il potenziale rischio di contagio attraverso animali domestici. La persona coinvolta si trova sotto osservazione medica.

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Negli Stati Uniti è stato scoperto il primo caso di trasmissione del virus dell'influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un uomo. Il salto di specie di un virus, che gli scienziati chiamano "spillover", è stato documentato su un felino che si era ammalato dopo aver consumato prodotti di. 🔗 Leggi su Today.it

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