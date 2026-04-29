Sd Arreda Infinity Copertino espugna Matera | netto 3 a O delle salentine

La squadra di Copertino ha vinto con un punteggio di 3-0 in trasferta contro la squadra di Matera, segnando un inizio positivo nei play-off. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore delle salentine, che hanno ottenuto una vittoria significativa subito all'inizio della fase finale del campionato. La vittoria rappresenta un primo passo importante per la squadra nella corsa alla Serie C.

COPERTINO - La Sd Arreda Infinity Copertino apre nel migliore dei modi la sua corsa play-off e manda subito un segnale forte a tutte le pretendenti alla Serie C. Al Palasport “Lanera” di Matera le ragazze guidate da Coach Luigi de Rosa si impongono sulle materane del Psa Daken con un netto 3-0.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sd Arreda Infinity Copertino inarrestabile: battuto Calimera con un secco 3-0Le ragazze guidate da coach De Rosa centrano la quattordicesima vittoria consecutiva superando le avversarie nella penultima giornata della regular... Addio a Sabino Parisi, tra i maestri delle luminarie salentine nel mondoTAURISANO – Il Salento piange “Mesciu Sabinu”, titolare dell’azienda luminarie Parisi e tra i maestri che hanno fatto conoscere questa tradizione al... Aggiornamenti e dibattiti Sd Arreda Infinity Copertino espugna Matera: netto 3 a O delle salentineCOPERTINO - La Sd Arreda Infinity Copertino apre nel migliore dei modi la sua corsa play-off e manda subito un segnale forte a tutte le pretendenti alla Serie C. Al Palasport Lanera di Matera le ... lecceprima.it La SD Arreda Infinity Copertino supera il Tricase con un secco 3-0Le ragazze di Coach De Rosa sbrigano la pratica Tricase in poco più di un’ora con un secco 3-0 concedendo praticamente nulla alle avversarie. Ancora una vittoria per l’Infinity Copertino che continua ... corrieresalentino.it