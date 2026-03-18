A un anno di età, un bambino è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a causa di sintomi influenzali. Nonostante le cure, il piccolo è deceduto, dopo essere stato trasferito in ospedale. Fonti sanitarie indicano che il primo ricovero si è verificato a San Daniele, prima del trasferimento in struttura a Udine.

UDINE - All'ospedale Santa Maria della Misericordia, non c'è stato nulla da fare. Eppure il primo ricovero, quello che da fonti sanitarie si apprende essere avvenuto a San Daniele del Friuli, non sembrava così grave. Un bambino di appena un anno, Francesco Tommasini, è morto al nosocomio udinese lunedì mattina. Il piccolo, secondo quanto riportato dal personale che lo ha avuto in cura in quei delicatissimi momenti, aveva avvertito dei sintomi simili a quelli che si affrontano durante una banale influenza. Eppure le cose sono peggiorate rapidamente. Il trasferimento Il bambino, che aveva da poco compiuto soltanto un anno di età, era stato portato inizialmente all'ospedale di San Daniele del Friuli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenza

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