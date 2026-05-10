Durante la gara di IndyCar a Indianapolis, Palou ha mantenuto una posizione di vantaggio e si è distinto come protagonista, mentre Lundgaard ha conquistato punti preziosi, riducendo le distanze in classifica. Lundgaard ha recuperato 20 punti rispetto ai avversari grazie a una strategia efficace e a una buona gestione delle fasi finali della corsa. L’incidente occorso al primo giro ha invece penalizzato notevolmente Pato O’Ward, costretto a rallentare e a perdere posizioni importanti.

? Punti chiave Come ha fatto Lundgaard a recuperare 20 punti in una sola gara?. Perché l'incidente al primo giro ha penalizzato così tanto Pato O'Ward?. Cosa ha permesso ad Armstrong di scalare tre posizioni in classifica?. Quanto margine può mantenere Palou prima che i rivali lo raggiungano?.? In Breve Pato O'Ward scende dal quarto al settimo posto dopo l'incidente al primo giro.. Lundgaard sale al quarto posto in classifica accorciando 20 punti rispetto a Palou.. Marcus Armstrong risale tre posizioni tornando stabilmente tra i primi dieci piloti.. Il sesto appuntamento del campionato 2026 si è concluso con 27 punti di vantaggio di Palou.. Alex Palou ha allungato il distacco in classifica dopo la 110ª edizione dell’Indianapolis Grand Prix, consolidando il vantaggio di 27 punti su Kyle Kirkwood grazie a un quinto posto strategico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IndyCar: Palou vola a Indianapolis, Lundgaard accorcia le distanze

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