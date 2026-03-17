indycar helio castroneves confermato per una nuova 500 miglia di indianapolis

Helio Castroneves prenderà parte alla 500 Miglia di Indianapolis del 2026 con una monoposto di Meyer Shank Racing w Curb Agajanian. È stato confermato che il pilota brasiliano gareggerà anche in questa edizione della classica corsa. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente, segnando il suo ritorno alla competizione dopo le precedenti apparizioni.

Helio Castroneves parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis 2026, nuovamente con una monoposto schierata da Meyer Shank Racing w Curb Agajanian. Il brasiliano insegue il quinto successo nel catino di Speedway, obiettivo mai raggiunto da nessuno. Il sudafricano condivide infatti quattro successi nella prova più importante della NTT IndyCar Series insieme a A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears. Il 50enne, pronto per celebrare il 51mo compleanno prima della 110ma edizione della Indy500, ha primeggiato un successo con Shank Racing (2021) e tre con Team Penske (2001, 2002, 2009). Il nativo di San Paolo vanta in carriera anche quattro pole a Indianapolis nel 2003, 2007, 2009 e 2010. 🔗 Leggi su Oasport.it

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