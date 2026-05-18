Indy 500 | Alex Palou domina il sorteggio e conquista la pole position

Durante le prove per la gara di Indy 500, Alex Palou ha ottenuto la pole position grazie a un miglior tempo durante il sorteggio. Il pilota debuttante Collet si è qualificato in decima posizione, migliorando le aspettative iniziali. La prima fila sarà composta oltre a Palou da altri due piloti che si sono distinti nelle qualifiche. La competizione si avvicina e restano da scoprire i possibili sfidanti che potrebbero mettere in discussione la posizione di testa.

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? Punti chiave Chi riuscirà a sfidare la pole position di Palou in prima fila?. Come ha fatto il debuttante Collet a conquistare la decima posizione?. Perché Rosenqvist è scivolato al quarto posto dopo il giro più veloce?. Quali sfide dovrà affrontare Katherine Legge con il suo miglior piazzamento?.? In Breve Alexander Rossi e David Malukas occuperanno la prima fila con Palou.. Rosenqvist si posiziona quarto dopo la fase conclusiva dei Fast 6.. Debuttante Caio Collet ottiene la decima posizione nella griglia di partenza.. Katherine Legge conquista la ventisettesima posizione, miglior risultato in carriera.. Alex Palou conquista la pole position per la 110ª edizione della Indianapolis 500 dopo un sorteggio decisivo avvenuto all’inizio della giornata di qualificazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy 500: Alex Palou domina il sorteggio e conquista la pole position ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video F1 muy rápido - Álex Palou domina en Barber, Alabama con su segunda victoria Sullo stesso argomento Palou domina Barber: pole con 1’06.234, Malukas a 0.11sIl sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:49, Alex Palou ha strappato la pole position al circuito di Barber Motorsports Park con un tempo di 1m06. Leggi anche: Indy 500: il giovane Collet vola a 226 mph e domina i test #Motorsport | #INDYNXT | #IndyCar | #Indy500 | #IMS italian-indycar.com/indycar/indyca… Alex Palou chiude al comando della lista dei tempi della prima giornata delle prove libere della 110ma Indy 500 alla media di 225.937 mph davanti a Marcus Armstron x.com In questo giorno del 2021: Alex Palou vince la sua prima gara di Indycar nel suo debutto con la CGR al Barber Motorsports Park. reddit Alex Palou starts his Indianapolis 500 title from the pole after taking the top spot in qualifyingAlex Palou had his best qualifying attempt on his final four-lap run Sunday and took his second career Indianapolis 500 pole with an average speed of 232.248 mph. newsday.com Alex Palou delivers crushing final run to claim Indy 500 pole, Rossi secondDefending winner Palou became the first reigning Indy 500 champion to take pole the following year since Helio Castroneves in 2010 ... sports.yahoo.com