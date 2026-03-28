Palou domina Barber | pole con 1’06.234 Malukas a 0.11s

Sabato sera, sul circuito di Barber Motorsports Park, Alex Palou ha ottenuto la pole position con un tempo di 1 minuto, 6 secondi e 234 millesimi. La sua prestazione è risultata superiore di circa 0,11 secondi rispetto a quella di Malukas, che si è classificato secondo nelle qualifiche di questa giornata.

Il sabato 28 marzo 2026 alle ore 21:49, Alex Palou ha strappato la pole position al circuito di Barber Motorsports Park con un tempo di 1m06.2341s. La gara si terrà domani, ma già oggi il campione in carica ha dimostrato la superiorità della sua vettura #10 Chip Ganassi Racing Honda sul tracciato naturale da 2.3 miglia. L’atmosfera nel paddock è elettrica mentre David Malukas si posiziona a soli 0.1137 secondi di distanza, seguito da Graham Rahal che ha scelto una strategia aggressiva con gomme usate. Mentre il sole cala sul parco motoristico dell’Alabama, i piloti preparano le strategie per la corsa, sapendo che il vantaggio iniziale potrebbe essere decisivo su questo percorso tortuoso e tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palou domina Barber: pole con 1’06.234, Malukas a 0.11s Articoli correlati Leggi anche: Barcellona: Van Langendonck domina la pioggia con 3 pole Jeffers domina: +0.421s su Escorpioni, pole a ArlingtonSulle strade di Arlington, nel cuore del weekend d’apertura della stagione 2026 della USF Pro 2000, Jack Jeffers ha stabilito il nuovo standard di...