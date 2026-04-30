Indy 500 | il giovane Collet vola a 226 mph e domina i test

Durante i test pre-corsa della 110ª Indy 500, il pilota brasiliano ha raggiunto una velocità di 226,381 miglia orarie, ottenendo il miglior tempo. Gli altri due piloti più veloci sono stati Josef Newgarden e Alex Palou, entrambi alla guida di vetture di team diversi. I test si sono svolti sulla pista di Indianapolis, preparando i concorrenti alla gara che si terrà prossimamente.

? Cosa sapere Caio Collet segna 226.381 mph nei test per la 110a Indy 500 a Indianapolis.. Josef Newgarden e Alex Palou seguono il brasiliano della AJ Foyt Racing.. Mercoledì 29 aprile 2026, il pilota brasiliano Caio Collet ha segnato il tempo più veloce nell’ultima sessione di test per la 110ª edizione della Indy 500, toccando i 226.381 mph con la Chevrolet numero 4 dell’AJ Foyt Racing. Il ventiquattrenne ha dominato la mattinata di prove sfruttando una scia massiccia che lo ha spinto verso il vertice della classifica generale. Questo risultato arriva al termine di due giorni di test aperti, dove la velocità pura è stata il metro di giudizio principale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy 500: il giovane Collet vola a 226 mph e domina i test Notizie correlate Indy 500: Newgarden vola a 359 km/h, Schumacher supera il test?? Cosa sapere Josef Newgarden segna 359,474 km/h ai test Indianapolis Motor Speedway questo martedì 28 aprile. Vasamì travolge Cadenasso: il giovane talento vola nella Top 500 ATPIl terzo giorno del Roma Garden Open vede un giovane talento italiano protagonista nel Tennis Club Garden. Contenuti di approfondimento Si parla di: INTERVISTA ESCLUSIVA - Théo Pourchaire, campione del mondo di F2 e pilota di Peugeot nel WEC; Mick Schumacher abbraccia la nuova sfida all’Indy 500: ‘Devo fidarmi del mio sedere’. Al Parco Lambro il Bosco di Luca: piantati 500 alberi in memoria del giovane travolto da un tramUn bosco in memoria di Luca Marengoni, il 14enne morto nel novembre 2022 in via Tito Livio a Milano, travolto da un tram mentre andava a scuola: a Parco Lambro è nato Luca’s Wood, grazie ai 500 ... milano.repubblica.it