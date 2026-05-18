Industria von der Leyen | siamo sulla strada giusta accelerare il passo

Durante la sessione plenaria primaverile dell’ERT, si è svolto un confronto tra i rappresentanti dell’industria europea e i leader dell’Unione Europea. La presidente della Commissione europea ha affermato che l’Unione è sulla strada giusta e ha sottolineato la necessità di accelerare il passo. La discussione ha riguardato principalmente le strategie di crescita e sviluppo del settore industriale, con un focus sugli obiettivi condivisi e le prossime tappe da raggiungere.

“Stamattina, durante la sessione plenaria primaverile dell’ERT, c’è stato un proficuo scambio di opinioni con i leader dell’industria europea. Dal rafforzamento della nostra indipendenza energetica al completamento del Mercato unico e degli scambi commerciali, è chiaro che siamo sulla strada giusta. E disponiamo dei presupposti giusti per assumere un ruolo di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale. Ora dobbiamo accelerare il passo e continuare a garantire questi benefici alla nostra economia”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. ANSA Electrolux taglia 1.700 posti di lavoro e chiude stabilimento di Ancona Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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