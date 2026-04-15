Commissione europea quartier generale degli allevamenti intensivi | proiezione di Animal Equality contro von der Leyen e i Commissari Europei per l’influenza dell’industria zootecnica

Nella serata del 15 aprile 2026, un'organizzazione ha diffuso una proiezione video rivolta ai membri della Commissione Europea, accusando l’istituzione di essere influenzata dal settore degli allevamenti intensivi. La proiezione, intitolata “quartier generale degli allevamenti intensivi”, è stata presentata come una critica diretta alle politiche adottate dai Commissari Europei, con particolare attenzione all’interazione tra le decisioni politiche e gli interessi dell’industria zootecnica.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bruxelles, 15 aprile 2026 PRNewswire — Nella serata di ieri, l’organizzazione internazionale per i diritti degli animali Animal Equality ha realizzato una proiezione di forte impatto sulla sede della Commissione europea, il Palazzo Berlaymont a Bruxelles, volta a denunciare l’influenza esercitata dal settore degli allevamenti intensivi sulle autorità europee formalmente incaricate di tutelare il benessere animale. L’azione si inserisce nel quadro delle recenti indagini condotte da Animal Equality sull’ampia influenza della lobby dell’allevamento intensivo sulle politiche e sui processi decisionali della Commissione europea.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Commissione europea “quartier generale degli allevamenti intensivi”: proiezione di Animal Equality contro von der Leyen e i Commissari Europei per l’influenza dell’industria zootecnica Notizie correlate Leggi anche: Ue, von der Leyen ‘mette in riga’ commissari: “Troppe fughe di notizie” Von der Leyen: arriva l’app europea per la verifica dell’età, più tutela per i minori«La nostra app europea» testata in cinque Stati membri tra cui l’Italia «per la verifica dell’età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: ‘Chi l’ha visto?’, dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata; Massa: i video, il pugile minorenne e l'autopsia. Cosa sappiamo dell'omicidio di Giacomo Bongiorni. Commissione europea quartier generale degli allevamenti intensivi: proiezione di Animal Equality contro von der Leyen e i Commissari Europei per l'influenza dell'industria ...Bruxelles, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Nella serata di ieri, l'organizzazione internazionale per i diritti degli animali Animal Equality ha realizzato una proiezione di forte impatto sulla sede del ... adnkronos.com Ue: Animal Equality contro von der Leyen, piegata all'industria della carneAnimal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali, ha realizzato una proiezione davanti al quartier ... agenzianova.com Il volto di Ursula von der Leyen proiettato sulla sede della Commissione europea, accompagnato da un messaggio diretto. A Bruxelles l’azione di Animal Equality ha illuminato il Palazzo Berlaymont per denunciare lo stallo sulle norme contro l’allevamento in facebook