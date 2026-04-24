Durante una serata di gala per il 80° anniversario di una testata tedesca, la presidente della Commissione europea ha fatto un’osservazione sulla Turchia che ha attirato l’attenzione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di rapporti tra l’Unione europea e il paese, che coinvolgono questioni di politica e sicurezza. La discussione ha suscitato reazioni e interpretazioni diverse, con alcuni che vedono questa presa di posizione come favorevole al presidente turco.

Roma, 24 aprile 2026 – Nel corso della serata di gala per l’80° anniversario della testata tedesca Die Zeit, ad Amburgo il 20 aprile, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha cercato di presentare l’allargamento dell’Unione europea come una mossa geopolitica decisiva e lungimirante. Tuttavia, il suo tentativo di sostenere la causa di un’Unione più ampia è stato oscurato da una singola frase provocatoria. Quell’osservazione ha da allora innescato un forte scontro diplomatico con la Turchia, un Paese che resta al tempo stesso un partner vitale della NATO e un candidato di lunga data all’adesione all’UE. Nel suo intervento, von der Leyen ha sottolineato che l’obiettivo principale dell’UE deve essere il “completamento” del continente europeo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché l’osservazione di von der Leyen sulla Turchia aiuta il presidente Erdo?an

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