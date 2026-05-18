Individuati i corpi di tutti i sub italiani morti alle Maldive

Il governo delle Maldive ha annunciato di aver ritrovato i corpi di tutti i quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. La notizia arriva dopo settimane di ricerche nella zona dove si sono verificati gli incidenti. Le autorità locali hanno fornito dettagli sulla localizzazione dei corpi e sulle operazioni di recupero che sono state concluse. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle cause degli incidenti o alle condizioni dei sub al momento del decesso.

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