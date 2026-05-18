Individuati i corpi di tutti i sub italiani morti alle Maldive
Il governo delle Maldive ha annunciato di aver ritrovato i corpi di tutti i quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. La notizia arriva dopo settimane di ricerche nella zona dove si sono verificati gli incidenti. Le autorità locali hanno fornito dettagli sulla localizzazione dei corpi e sulle operazioni di recupero che sono state concluse. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle cause degli incidenti o alle condizioni dei sub al momento del decesso.
Il governo delle Maldive ha confermato di aver individuato i corpi di tutti i quattro sub italiani dispersi «all’interno della grotta dell’atollo di Vaavu durante un’operazione congiunta di ricerca e recupero condotta dalla Guardia Costiera delle Forze di Difesa delle Maldive (MNDF), dalla Polizia delle Maldive e da una squadra di esperti subacquei altamente qualificati, messa a disposizione dal Governo italiano». Nei prossimi giorni, verranno effettuate delle ulteriori per il loro recupero. Secondo quanto riferiscono le autorità, le salme dei quattro italiani dispersi si troverebbero nel terzo segmento della grotta. Si tratta dunque di Monica Montefalcone, professoressa associata dell’ Università di Genova ed esperta di ambienti marini, e di sua figlia Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
ULTIM'ORA INDIVIDUATI I CORPI DEI 4 ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: L'ANNUNCIO ARRIVATO POCO FA
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