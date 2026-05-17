Cinque italiani sono deceduti alle Maldive, dove una delle vittime, un sub, era impegnata nelle ricerche di altri corpi. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare le motivazioni che hanno portato il gruppo a scendere oltre i 30 metri di profondità consentiti per le immersioni. Le circostanze esatte degli incidenti sono ancora oggetto di approfondimento, mentre si stanno valutando eventuali responsabilità e cause legate alla sicurezza durante le attività subacquee.

Le autorità maldiviane hanno avviato un’indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive. Lo scrive il sito locale Edition. Il Ministero del Turismo maldiviano ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti di immersioni c’è quella della cosiddetta “tossicità da ossigeno” o iperossia, una condizione che può verificarsi con un’esposizione prolungata o ad alta pressione ad elevate concentrazioni di ossigeno durante immersioni profonde. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Italiani morti alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STRAGE ALLE MALDIVE: MORTO UN SUB IMPEGNATO NELLE RICERCHE DEI DISPERSI | 16/05/2026

Sullo stesso argomento

Maldive: morto un sub della Guardia Costiera. Era impegnato nelle ricerche dei 4 italiani dispersiMALE – Un sub delle Maldive è morto dopo che stamattina, 16 maggio 2026, si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora...

Tragedia alle Maldive: muore un sub impegnato nelle ricerche dei quattro italiani dispersiABBONATI A DAYITALIANEWS Un sommozzatore delle forze armate delle Maldive è morto durante un’operazione di ricerca dei quattro sub italiani scomparsi...

Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE ... tg24.sky.it

Alle Maldive muore un soccorritore impegnato nella ricerca dei 4 italiani dispersi. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per capire perché i 5 italiani, morti durante un'immersione, si siano spinti oltre il limite dei 30 metri stabilito dalle leggi maldiviane. x.com

Sub morti alle Maldive, la legale del tour operator: Immersione oltre i limiti, noi non avevamo chiesto autorizzazioneProseguono le ricerche dei corpi di quattro dei cinque sub italiani morti alle Maldive. Nell'atollo di Vaavu è in arrivo anche la rappresentante legale della Albatros ... leggo.it

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit