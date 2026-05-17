Italiani morti alle Maldive morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi

Da metropolitanmagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque italiani sono deceduti alle Maldive, dove una delle vittime, un sub, era impegnata nelle ricerche di altri corpi. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per accertare le motivazioni che hanno portato il gruppo a scendere oltre i 30 metri di profondità consentiti per le immersioni. Le circostanze esatte degli incidenti sono ancora oggetto di approfondimento, mentre si stanno valutando eventuali responsabilità e cause legate alla sicurezza durante le attività subacquee.

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Le autorità maldiviane hanno  avviato un’indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive. Lo scrive il sito locale Edition. Il Ministero del Turismo maldiviano ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti di immersioni c’è quella della cosiddetta “tossicità da ossigeno” o iperossia, una condizione che può verificarsi con un’esposizione prolungata o ad alta pressione ad elevate concentrazioni di ossigeno durante immersioni profonde. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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