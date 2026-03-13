Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato la casa coniugale. La showgirl ha confermato la rottura del matrimonio con il marito Alessandro Rossi durante un’intervista televisiva, parlando apertamente della decisione di abbandonare la residenza familiare. La notizia ha fatto il giro dei media nelle ultime ore.

Francesca Cipriani ha rotto il silenzio sulla crisi coniugale con il marito Alessandro Rossi. La showgirl ha fatto le valigie e lasciato la casa familiare, aprendo il cuore in una toccante intervista televisiva. Ecco cosa sta succedendo davvero. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la crisi che nessuno si aspettava. Sembrava una storia d’amore nata per durare. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono conosciuti nel 2021, in uno dei momenti televisivi più emozionanti del Grande Fratello Vip: lui che correva in studio per sorprenderla, lei in lacrime di felicità davanti alle telecamere. Un amore autentico, viscerale, che il pubblico italiano aveva accolto con entusiasmo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Francesca Cipriani abbandona la casa coniugale: matrimonio al collasso con Alessandro Rossi

Articoli correlati

“Sono andata via di casa”. Francesca Cipriani e la crisi con il marito Alessandro RossiFrancesca Cipriani torna a raccontarsi in televisione, ma questa volta mette da parte il personaggio brillante e sopra le righe che il pubblico...

Leggi anche: Francesca Cipriani, matrimonio in crisi: “Sono andata via di casa”

Contenuti utili per approfondire Francesca Cipriani

Francesca Cipriani rivela la crisi con il marito Alessandro: Sogno i figli, ma lui vuole aspettareFrancesca Cipriani sta vivendo un momento di crisi nel matrimonio con Alessandro Rossi. Sono andata via di casa, non so se ci separeremo, ha raccontato. Tre le motivazioni, anche il fatto di diventa ... fanpage.it

Francesca Cipriani confessa la crisi con il marito: Mi sono sposata per avere figli, lui non vuoleQuando la fama incontra la vulnerabilità: Francesca Cipriani tra crisi con il marito, desiderio di maternità e ferite del passato. Le sue parole nella trasmissione Storie al bivio di Monica Setta. notizie.it