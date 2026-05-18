In India, la violenza sessuale continua a essere un problema reale, con differenze evidenti nelle cause e nelle conseguenze legali a seconda del rapporto tra vittima e aggressore. Se uno sconosciuto stuprasse una donna, le autorità riconoscerebbero il reato e avvieranno un procedimento penale. Tuttavia, in alcuni casi, il matrimonio viene considerato come una sorta di “licenza” che può portare a situazioni di abuso senza che siano prese misure legali adeguate. Un’intervista ha approfondito questa realtà, riportando le esperienze di alcune vittime.

Stessa violenza, due destini giudiziari opposti. In India se una donna viene stuprata e l’aggressore è uno sconosciuto, lo Stato riconosce il reato. Ma se lo stupratore è il marito, si tratta di un “diritto coniugale”. L’intervista a Yogita Bhayana, nota attivista indiana, a capo di People Against Rapes in India (PARI). In India l’identità della vittima conta più del crimine subito. Se una donna nubile e una sposata subiscono uno stupro, affrontano destini giudiziari opposti: la prima viene riconosciuta come vittima, la seconda no. L’ India è uno degli oltre 30 Paesi, tra cui Pakistan, Afghanistan e Arabia Saudita, in cui lo stupro coniugale non è configurabile come un reato penale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - India, il matrimonio come licenza di stupro per i mariti: l’intervista a Yogita Bhayana

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Consent matters, marriage is not a license!

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