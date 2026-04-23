Tre richiedenti asilo sono stati condannati per aver commesso uno stupro di gruppo in un processo che si è concluso recentemente nel Regno Unito. Durante le udienze, uno dei imputati ha affermato che “lo stupro è sesso”, dichiarazione che ha fatto scalpore. La sentenza ha portato alla condanna definitiva degli imputati, suscitando molte discussioni sui social e tra le autorità.

Tre richiedenti asilo sono stati accusati e riconosciuti colpevoli di stupro di gruppo al termine di un processo che ha scosso l’opinione pubblica nel Regno Unito. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso sulla spiaggia di Brighton, dove una donna di 33 anni è stata aggredita dopo essere rimasta sola al termine di una serata. La sentenza è stata emessa dalla Hove Crown Court dopo una lunga camera di consiglio, i giudici popolari, sette donne e cinque uomini, hanno impiegato oltre 16 ore per arrivare al verdetto. Gli imputati non hanno mostrato alcuna reazione al momento della lettura della sentenza. L’aggressione nelle prime ore del mattino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Lo stupro è sesso”: le dichiarazioni choc di tre richiedenti asilo accusati di stupro di gruppo

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