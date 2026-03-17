Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | WePlan traccia un bilancio positivo e modelli replicabili per il futuro

Dopo la conclusione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, WePlan, società di consulenza, ha pubblicato un bilancio che evidenzia risultati positivi e modelli che possono essere adottati anche in altre occasioni simili. L’azienda ha analizzato vari aspetti organizzativi e logistici, evidenziando le strategie messe in atto durante l’evento. Il rapporto si concentra sui principali dati raccolti e sulle metodologie applicate nel corso delle Olimpiadi.

"Milano Cortina 2026 ha dimostrato ancora una volta che l’Italia sa organizzare eventi di livello mondiale, con una capacità di accoglienza e un’attenzione ai dettagli che hanno colpito atleti, spettatori e istituzioni internazionali. Il modello diffuso delle Olimpiadi che avevamo descritto nel dossier di candidatura, distribuendo le sedi di gara tra le località più iconiche dell’arco alpino italiano, ha funzionato molto bene anche dal punto di vista operativo, garantendo esperienze omogenee per gli atleti e grande entusiasmo tra il pubblico”. È quanto hanno dichiarato in una nota congiunta i cofondatori di WePlan, Giorgio Re e Roberto Daneo. "Dai Giochi emergono lezioni preziose e strumenti utilizzabili per le future candidature italiane, non solo sportive ma anche culturali o espositive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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