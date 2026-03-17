Vertice sulle strade Provincia-Industriali | Tavolo permanente su lavori e tempi

La Provincia e Confindustria hanno deciso di istituire un tavolo permanente per coordinare i lavori e rispettare i tempi sugli interventi stradali. L’accordo nasce da un incontro tra i rappresentanti delle due entità, che hanno concordato sulla necessità di un monitoraggio costante delle attività. La collaborazione mira a migliorare la gestione dei progetti infrastrutturali e a garantire un confronto continuo.

Un asse diretto Provincia-Confindustria per affrontare un tema su cui l’ente locale ha diretta competenza, l’associazione batte da sempre con insistenza per chiedere più attenzione e investimenti a tutti i livelli, i cittadini si dibattono ogni giorno: le strade e in particolare la loro manutenzione e gli interventi più impattanti come quelli che riguardano i ponti. Nella sede degli Industriali si è tenuto un incontro, presenti tra gli altri il presidente Marco Busini, la presidente della Provincia Agnese Carletti, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni con l’assessore Fabio Carrozzino. Punto di partenza, i lavori al ponte sulla Cassia a Campostaggia, l’occasione in realtà per ampliare l’orizzonte del confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertice sulle strade. Provincia-Industriali: "Tavolo permanente su lavori e tempi" Articoli correlati Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale. Investimenti a Civitavecchia, sprint sulle aree industriali: “Tempi certi e procedure chiare”Civitavecchia 21 febbraio 2026 – Si è svolta, presso la sede della Regione Lazio, una riunione tecnica tra il Commissario per la... CLAN DEI CASALESI: 30 Anni di Veleni nella Terra dei Fuochi | Il Sistema Invisibile