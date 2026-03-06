Quintana 2026 | i drappi creati da ragazzi in inclusione sociale

A Ascoli Piceno, i giovani coinvolti in progetti di inclusione sociale hanno realizzato i drappi che saranno utilizzati nella Quintana 2026. La tradizione secolare si rinnova attraverso la partecipazione di ragazzi di diverse provenienze, che hanno contribuito alla creazione degli ornamenti. La manifestazione si svolgerà l’anno prossimo, coinvolgendo la comunità e valorizzando il lavoro di questi giovani artigiani.

Ascoli Piceno sta trasformando la sua più antica tradizione, la Quintana, in un potente motore di inclusione sociale. I nuovi drappi per il Palio degli Arcieri e quello degli Sbandieratori saranno realizzati da giovani coinvolti in progetti di salute mentale e supporto sociale. L'iniziativa, presentata oggi 6 marzo 2026, vede una collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'Agenzia per lo Sviluppo del Territorio (Ast) e realtà come Pagefha e Orto di Paolo. La consegna dei lavori artistici avverrà nell'ambito della prossima edizione della festa medievale, con date già fissate per le competizioni: il 20 giugno per gli Arcieri e il 4 luglio per gli Sbandieratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

