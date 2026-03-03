Assalti ai bancomat sindaci dal Prefetto | l' emergenza al tavolo del Comitato per l' ordine e la sicurezza

I sindaci di diversi comuni della provincia di Foggia sono stati convocati dal prefetto per discutere dell'aumento di assalti ai bancomat. La riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza si terrà a breve e coinvolge rappresentanti di comuni come Chieuti, Apricena, Peschici e Troia. La riunione si concentra sulla gestione e la risposta alle recenti criticità legate a questi episodi.

I sindaci dei comuni di Chieuti, Apricena, Peschici, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Cagnano Varano, Troia, Bovino, Casalvecchio di Puglia e Ordona sono stati convocati dal prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, per prendere parte alla prossima riunione del Comitato per l'ordine e la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblicoAnche il Prefetto Michele di Bari interviene sui gravi fatti di cronaca che hanno interessato Giugliano e Nola, dove due bande distinte di malviventi... Marigliano, convocato dal Prefetto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblicaTempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele... Tutto quello che riguarda Assalti ai bancomat, sindaci dal... Temi più discussi: Bancomat assaltati e fuori uso nel Foggiano, sindaci 'minacciano' di dimettersi: Ci sentiamo abbandonati - FoggiaToday; Assalti ai bancomat, sindaci esasperati; Assalti ai bancomat nel Foggiano: 29 sindaci pronti a dimettersi; Puglia, nella notte ennesimo assalto ai bancomat con le bombe: 29 sindaci fanno appello al prefetto. Assalti ai bancomat nel Foggiano: 29 sindaci pronti a dimettersiContinua l’emergenza degli assalti ai bancomat nel Foggiano. Ventinove sindaci delle aree interne hanno preannunciato le dimissioni se non ci saranno interventi urgenti per la sicurezza ed i servizi ... trmtv.it SICUREZZA SINDACI Assalti ai bancomat nei Monti Dauni, i sindaci: Così non possiamo andare avantiIl tema della sicurezza è stato al centro anche dell’incontro che ha coinvolto i sindaci dell’area interna dei Monti Dauni. statoquotidiano.it Gara molto sofferta, il portiere ferma gli assalti dei toscani e il danese segna al 90’ - facebook.com facebook Gioia, libertà e rabbia: i due volti della piazza. Assalti al consolato Usa x.com