Roma stragi stradali in aumento | 39 morti e 12mila incidenti nel 2026

Nel 2026, sono stati registrati 39 decessi e circa 12.000 incidenti sulle strade della capitale. Tra le zone più colpite, il Grande Raccordo Anulare si distingue come punto critico, mentre la sosta selvaggia lungo le strade influisce sulla sicurezza dei pedoni. Questi dati riflettono un aumento delle stragi stradali rispetto agli anni precedenti, con conseguenze che coinvolgono cittadini e forze dell’ordine.

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? Punti chiave Perché il Grande Raccordo Anulare è diventato l'anello della paura?. Come influisce la sosta selvaggia sulla sicurezza dei pedoni romani?. Quali sono le vere cause dietro il calo delle multe per cellulare?. Cosa nascondono gli 8mila incidenti senza feriti registrati quest'anno?.? In Breve 8 decessi registrati sul Grande Raccordo Anulare nei primi quattro mesi del 2026.. 531mila violazioni al Codice della strada accertate dalla Polizia Locale nel primo trimestre.. 240mila infrazioni per sosta irregolare rilevate nei primi tre mesi dell'anno.. Calo del 45 per cento per l'uso del cellulare alla guida rispetto al 2025.. Trentanove persone hanno perso la vita sulle strade di Roma nei primi quattro mesi del 2026, segnando un incremento drammatico rispetto alle 37 vittime registrate nello stesso periodo dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, stragi stradali in aumento: 39 morti e 12mila incidenti nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Nel 2025 a Parma più di mille incidenti stradali con otto morti, dati in aumento che preoccupano"Preoccupa l’aumento significativo degli incidenti stradali registrati nel 2025 nel territorio comunale di Parma. Stragi stradali: 5 bambini morti nel 2026, allarme sotto i 5 anniCinque bambini tra zero e 14 anni hanno perso la vita sulle strade italiane nel corso del 2026, secondo i dati monitorati dall’Osservatorio...