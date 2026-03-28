Nei primi mesi dell'anno si sono registrati più decessi tra i pedoni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Asaps. L'analisi evidenzia un incremento delle vittime coinvolte in incidenti stradali che coinvolgono i pedoni, segnando un peggioramento rispetto agli anni precedenti.

Sono stati divulgati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, i dati relativi ai decessi avvenuti tra i pedoni dall'inizio del 2026. L'associazione con sede a Forlì, che dal 1991 si occupa di dare risalto al tema della sicurezza stradale, pubblica ogni settimana i dati sugli incidenti mortali che coinvolgono pedoni in Italia. Secondo queste rilevazioni, dall'inizio di quest'anno sono 108 i pedoni morti sulle strade italiane, 16 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il bilancio delle vittime è di 72 maschi e 36 femmine; oltre la metà di queste persone aveva più di 65 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidenti stradali: aumentano le vittime tra i pedoni

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