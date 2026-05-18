Incidente sulla Sp 40 furgoncino si ribalta e finisce fuori strada | quattro feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada provinciale 40 in zona Apricena, un furgoncino si è ribaltato uscendo dalla carreggiata. L'incidente ha provocato il ferimento di quattro persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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