Incidente sulla Sp 40 furgoncino si ribalta e finisce fuori strada | quattro feriti
Nel primo pomeriggio di oggi, sulla Strada provinciale 40 in zona Apricena, un furgoncino si è ribaltato uscendo dalla carreggiata. L'incidente ha provocato il ferimento di quattro persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 18 maggio, sulla Strada provinciale 40, in agro di Apricena. Dalle prime ricostruzioni, un furgoncino di una impresa edile, con a bordo quattro persone, per ragioni ancora da accertare si è ribaltato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI
Sullo stesso argomento
Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51Tragedia nella mattinata di oggi ad Altamura, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada...
Terribile incidente, auto si ribalta e finisce fuori strada. Un morto e un ferito graveLoro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro...