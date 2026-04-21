Incidente mortale ad Altamura | auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51

Oggi ad Altamura si è verificato un incidente mortale lungo la strada provinciale 51. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando la morte di un uomo di circa 60 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità nella zona.

Tragedia nella mattinata di oggi ad Altamura, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 51.Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato intorno alle ore 10 e ha coinvolto una sola vettura, uscita di strada per cause.🔗 Leggi su Baritoday.it Altamura - Incidente mortale, due vittime e tre feriti Notizie correlate Incidente ad Allumiere, furgone si ribalta e finisce fuori stradaGiornata impegnativa per i vigili del fuoco anche a Civitavecchia: dall’albero abbattuto a Campo dell’Oro alla messa in sicurezza di via Buonarroti... Leggi anche: Incidente stradale a San Severo: auto esce fuori strada e si ribalta lungo la Provinciale 27