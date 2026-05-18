Incidente sulla Roma-Fiumicino | traffico e code chilometriche verso la Capitale e Ostia oggi

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 18 maggio 2026, si sono verificati forti disagi sulla strada Roma-Fiumicino a causa di un incidente che ha provocato code di diversi chilometri. Il traffico verso Ostia e il centro di Roma è andato in tilt, creando rallentamenti e congestioni lungo tutto il percorso. La situazione riguarda sia i veicoli in direzione del capoluogo sia quelli in uscita verso il litorale, con i mezzi che si sono accumulati nelle zone interessate dall’accaduto.

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Incidente lungo la Roma-Fiumicino: code chilometriche e traffico in tilt verso Ostia e la Capitale oggi, lunedì 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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