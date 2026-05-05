Incidente e code sulla Pontina | chilometri di fila verso la Capitale

Questa mattina si sono formate lunghe code sulla strada statale Pontina a causa di un incidente verificatosi sulla corsia in direzione di Roma, provocato dal maltempo. Il traffico si è intensificato, creando rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito. La presenza di mezzi di soccorso e le operazioni di rimozione hanno contribuito a prolungare la situazione di congestione lungo il tratto interessato.

Mattinata di traffico e disagi sulla Pontina, dove il maltempo ha causato un incidente sulla corsia in direzione Roma. Un'auto ha perso il controllo urtando il guard rail e finendo al centro della carreggiata. Il sinistro si è verificato all'altezza di Castel di Decima e ha immediatamente.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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