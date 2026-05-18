Incidente auto-moto | due feriti grave 37enne
Nella zona di Terontola, nel territorio di Cortona, si è verificato un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, provocando due feriti. Tra questi, un uomo di 37 anni che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Incidente stradale nell'Aretino. Si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio in zona Terontola nel territorio di Cortona. L'allarme è scattato alle 17,09 e sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, l'ambulanza infermierizzata della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Montorfano, schianto tra auto e moto: due feriti gravi
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