Incidente auto-moto | due feriti grave 37enne

Nella zona di Terontola, nel territorio di Cortona, si è verificato un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, provocando due feriti. Tra questi, un uomo di 37 anni che si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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