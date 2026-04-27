Schianto in autostrada L’auto finisce nel canale Due feriti grave un 37enne

Nella notte, un incidente si è verificato sull’autostrada tra la val d’Enza e il casello di Reggio Emilia, coinvolgendo un’auto che è finita nel canale laterale. Due persone, entrambe residenti a Casina, sono rimaste ferite, con un 37enne in condizioni considerate gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Due giovani residenti a Casina, nell’Appennino reggiano, sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto ieri notte sull’Autosole, all’altezza del km 127, in corsia sud, tra la val d’Enza e il casello di Reggio Emilia. Verso le due è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del 115, che ha subito mobilitato i vigili del fuoco di Sant’Ilario, con l’autogru di Reggio. Un’autovettura Golf è uscita di strada, finendo in un canale adiacente le corsie autostradali. Non si esclude un colpo di sonno del conducente alla base dello schianto. Sul posto anche personale sanitario con due ambulanze e il personale dell’automedica....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in autostrada. L’auto finisce nel canale. Due feriti, grave un 37enne Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone Notizie correlate Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca, una finisce nel canale: due feriti in ospedaleDue auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel... Incidente a Caravaggio, un’auto finisce nel canale: due morti e otto feritiBergamo, 15 marzo 2026 – Tragico incidente, domenica in tarda mattinata, verso le 12. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Schianto tra camion in A1, autostrada bloccata e soccorsi sul posto; Schianto in autostrada. L’auto finisce nel canale. Due feriti, grave un 37enne; Schianto mortale, traffico paralizzato in A14: riaperto il tratto Castel San Pietro–San Lazzaro; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni. Schianto in autostrada. L’auto finisce nel canale. Due feriti, grave un 37enneL’incidente sull’A1 vicino al casello, stavano rientrando da una battuta di pesca. Tra le cause non si esclude un colpo di sonno che avrebbe colto il conducente. ilrestodelcarlino.it SCHIANTO IN AUTOSTRADA - Auto contro camion, traffico in tilt tra Settimo e Volpiano - FOTOUna persona è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale del 118 Azienda Zero, che l’ha poi trasferita in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino ... quotidianocanavese.it Confermato dal test del Dna il riconoscimento dell’uomo morto nello schianto tra Brindisi e Bari. Indagato per omicidio stradale il conducente della Bmw positivo all’alcol test - facebook.com facebook Schianto tra moto e auto sulla Sp72 che collega Casarano a Ugento: muore il centauro 49enne FOTO x.com