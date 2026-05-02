Incidente auto-moto nel Milanese quattro feriti | grave un uomo coinvolti anche due bambini

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un uomo in condizioni gravi e due bambini. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora nota.

Grave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Quattro i feriti: un uomo, una donna di 32 anni e due bambini.L'arrivo dei soccorsiLa chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 16.20.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti. Coinvolti anche due bambiniROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque... Incidente tra due auto nella notte: cinque feriti, uno è gravissimo. Coinvolti anche due bambiniROSÀ (VICENZA) - Grave incidente nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo in via Sant'Anna a Rosà dove due automobili si sono scontrate e cinque... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente auto - moto lungo la statale: traffico paralizzato in direzione del Garda. Un 48enne elitrasportato in ospedale; Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime; Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 25enne; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni. Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambiniGrave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Quattro i feriti: un uomo, una donna di 32 ... milanotoday.it Grave incidente ieri al Ventasso: coppia in condizioni criticheUn violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il grave ferimento di una coppia di coniugi nel pomeriggio di ieri, al Ventasso, come riporta ... redacon.it Porsche GT3 RS, incidente spaventoso a Malibù: la sportiva perde il controllo e percorre centiniaia di metri fuori strada, due i feriti https://auto.everyeye.it/notizie/incidente-brivido-malibu-porsche-gt3-vola-strada-feriti-due-ragazzi-874043.htmlutm_medium= - facebook.com facebook