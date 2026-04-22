Incidente a Rivoli | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile 2026, si è verificato un incidente a Rivoli, lungo corso Allamano. Due auto sono state coinvolte in uno scontro e una di esse si è ribaltata in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto. Ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente non sono ancora stati resi noti.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile 2026 a Rivoli, in corso Allamano. Lo scontro si è verificato nella carreggiata in direzione del centro cittadino, nel tratto compreso tra la rotonda sotto il cavalcavia e quella all'incrocio con strada Teppe. Secondo una.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Torino Centro: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata; INCIDENTE A RIVOLI - Scontro auto-moto: centauro denunciato per guida in stato di ebbrezza; Incidente a Rivoli, motociclista positivo alla droga: scatta la denuncia dopo lo schianto; Guida sotto l’effetto di droga, patente ritirata: denunciato motociclista dopo l’incidente a Rivoli. Incidente a Rivoli, motociclista positivo alla droga: scatta la denuncia dopo lo schiantoLo scontro a fine marzo in via Sestriere: ferito un giovane, gli esami confermano l’assunzione di stupefacenti. Patente ritirata ... giornalelavoce.it Incidente sulla tangenziale di Torino nel giorno di Pasqua: quattro feriti e traffico in tilt a RivoliScontro tra tre veicoli allo svincolo di corso Francia: quattro feriti lievi e pesanti disagi alla circolazione ... giornalelavoce.it Una donna di 46 anni è morta travolta da un tir a #Palermo. L'incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. La donna è stata trascinata sotto le ruote dell'autoarticolato diretto verso il porto. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. x.com #INCIDENTE MORTALE - L’autista del Tir probabilmente non si sarebbe accorto di avere investito la donna trascinata per alcuni metri - facebook.com facebook