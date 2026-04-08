Incidente sulla Fondovalle Alento scontro con una Golf | auto dei carabinieri si ribalta

Nella serata del 8 aprile, sulla Fondovalle Alento, al chilometro 6+500, si è verificato un incidente tra un’auto dei carabinieri e una Volkswagen Golf. L’auto delle forze dell’ordine si è ribaltata dopo lo scontro, coinvolgendo una coppia a bordo della Golf. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Paura nella serata di oggi 8 aprile lungo la Fondovalle Alento, dove al chilometro 6+500 si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto un’auto dei carabinieri e una Volkswagen Golf con a bordo una coppia.Secondo le prime informazioni, i militari stavano effettuando un servizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Incidente sulla Surano-Spongano: trattore si ribalta dopo scontro con auto, un ferito graveScontro tra auto e trattore e un uomo rimane schiacciato sotto il mezzo pesante e finisce in ospedale in codice rosso. Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente si è verificato all'ora di pranzo di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, in via Salassa a Oglianico. Si parla di: Nuovi smottamenti nel quartiere Madonna del Freddo: chiusa la strada, traffico deviato. Incidente sulla fondovalle dell’Agri: 5 persone coinvolte, feriti madre e figlioAgoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo ... lasiritide.it Incidente sulla Strada Fondovalle Tortorici-Due Fiumare, tragedia sfiorata e l’ira del ComitatoUn incidente che poteva finire in tragedia quello verificatosi ieri mattina sulla Strada Fondovalle Tortorici - Due Fiumare. A segnalare ... 98zero.com