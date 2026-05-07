Garlasco la Procura di Brescia pronta a chiudere inchiesta su presunta corruzione di Venditti

Da tgcom24.mediaset.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Brescia si prepara a chiudere l'inchiesta sulla presunta corruzione legata alla prima indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Garlasco. I pm Donato Greco e Alessio Bernardi attendono l'informativa conclusiva della polizia giudiziaria, ultimo passaggio prima della decisione finale: chiedere l'archiviazione oppure procedere con il rinvio a giudizio.,, Al centro degli accertamenti c'è l'ipotesi che Giuseppe Sempio, padre di Andrea, abbia versato una somma compresa tra i 20 e i 30mila euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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