Lady Sànchez nei guai | chiesto il rinvio a giudizio per corruzione per la moglie del premier spagnolo

Il giudice istruttore spagnolo ha concluso l’indagine su Begoña Gómez, moglie del premier socialista, e ha richiesto il rinvio a giudizio per quattro reati: traffico di influenze, corruzione, appropriazione indebita e malversazione. La decisione riguarda un'inchiesta che coinvolge la donna in relazione a presunte irregolarità legate a diverse attività finanziarie. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata ufficialmente al tribunale competente.

Il giudice istruttore spagnolo Juan Carlos Peinado ha chiuso l’inchiesta che coinvolge Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, chiedendo formalmente il rinvio a giudizio per quattro gravi reati: traffico di influenze, corruzione, appropriazione indebita e malversazione. Esclusa invece l’accusa iniziale di esercizio abusivo della professione. La decisione arriva al termine di un’indagine complessa condotta dal Tribunale numero 41 di Madrid, che ritiene esistano elementi sufficienti per portare il caso davanti a un tribunale. La richiesta di rinvio a giudizio non riguarda soltanto Gómez. Il giudice ha infatti incluso anche Cristina Álvarez, assistente della moglie del premier presso il palazzo della Moncloa, e l’imprenditore Juan Carlos Barrabés.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lady Sànchez nei guai: chiesto il rinvio a giudizio per corruzione per la moglie del premier spagnolo Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... Gip chiude inchiesta e chiede il rinvio a giudizio per la moglie di SanchezIl giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo...