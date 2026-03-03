Corruzione in appalti strade a Roma chiesto rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini, noto come ‘Mister Asfalto’, e altre 37 persone e società. L’indagine riguarda un presunto sistema di corruzione legato a tangenti per influenzare l’assegnazione di appalti relativi ai lavori di manutenzione delle strade nella capitale. La vicenda coinvolge quindi diverse figure e aziende operanti nel settore delle infrastrutture urbane.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore Mirko Pellegrini, noto come 'Mister Asfalto', e altre 37 fra persone e società, per corruzione su un presunto giro di 'mazzette' per pilotare una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.